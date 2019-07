Mucca sbranata da lupo a Campofontana

Un lupo ha sbranato una mucca lo scorso weekend a Campofontana. Non ci sono dubbi, per gli abitanti della frazione di Selva di Progno, ormai purtroppo abituati a riconoscerne le modalità: a ridurre così il povero animale da stalla non può essere stato altro che un grande predatore come un lupo. Non sono stati forniti altri particolari sull’episodio, ma pare che il tutto sia avvenuto in un pascolo vicino al centro del paese. La preoccupazione tra gli abitanti continua.

E intanto l’emergenza lupo continua in Veneto. Ogni giorno infatti almeno una pecora, una mucca o un asino viene aggredito, e quasi sempre ucciso, da un lupo. A dirlo è il rendiconto di fine anno stilato dalla Regione e relativo ai danni causati dai grandi carnivori alle produzioni zootecniche: nel 2018 sono stati ammazzati 400 capi di bestiame, altri 50 sono rimasti feriti e ulteriori 125 sono andati dispersi (la media quotidiana è di 1,5 esemplari colpiti), al punto che fra predazioni vecchie e nuove Palazzo Balbi ha dovuto liquidare oltre 200.000 euro di indennizzi.