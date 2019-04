MSC, non solo crociere

Un albergo a cinque stelle che ci accompagna alla scoperta del mondo, per una vacanza all’insegna del relax, del lusso e della comodità. Una crociera è tutto questo ma anche molto di più. Per certi versi è un’industria capace d’imporsi sempre più nell’ambito del turismo, dove la parte del leone negli ultimi anni la sta recitando la compagnia di navigazione MSC crociere.

Una crescita esponenziale impressionante, leader nel mercato delle crociere nel Mediterraneo, guidata dal Presidente e fondatore Gianluigi Aponte, capace di passare dalle tre navi in essere al 2002, fino alle attuali 15 unità, per arrivare poi entro il 2027 ad un totale di 29 navi.

Pochi e semplici numeri capaci di far comprendere quanto importante sia questa azienda, e che impegno stia mettendo per dare prosperità e lavoro, con un piano industriale già pianificato che prevede investimenti per circa 13,5 miliardi, la costruzione di 14 nuove navi entro il 2027, un incremento dei passeggeri del 130%, nuovi itinerari con addirittura isole private, ed uno sviluppo importante della tecnologia presente nelle navi. Usando una metafora, una vera e propria macchina da guerra nel suo settore.

Un numero sempre crescente di navi ed un’azienda capace di proporre un numero sempre maggiore di itinerari in tutti i mari del mondo. Un core business, il turismo, dove le crociere hanno un margine di penetrazione ancora basso rispetto ad altri comparti, ma un vantaggio unico, considerando i sempre più difficili scenari globali capaci in poco tempo di far cadere in disgrazia alcune aree geografiche per imprevedibili eventi socio/politici, le navi possono velocemente spostarsi da eventuali scenari presenti su una porzione di mondo, senza variare la qualità del servizio offerto.

Strategie di marketing e politiche di prezzi sempre più aggressive per dare la possibilità a tutti di regalarsi un sogno. Un piano industriale senza precedenti che porterà MSC ad essere la compagnia che più crescerà nei prossimi anni a livello mondiale, capace di fornire ineguagliabili esperienze di vacanza sul mare.

Ma se MSC è leader indiscusso nei mari, nel vicentino PACHAMAMA viaggi e vacanze di Thiene è leader indiscussa nel proporre crociere MSC un’agenzia capace di proporre un servizio all inclusive a partire dal trasferimento al porto di destinazione. Provare per credere, chiudere gli occhi per iniziare a sognare.

FABIO ROSSI.