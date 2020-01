“Movida” tra Montecchio e Arzignano: 5 denunce per droga. Aggredito titolare di un locale in centro

Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia di Valdagno, hanno effettuato dei servizi, in particolare nei territori dei comuni di Montecchio Maggiore ed Arzignano.

Nel corso delle attività, che hanno coinvolto otto pattuglie dell’Arma, sono stati fermati e controllati 40 veicoli e 57 persone, nonché verificati 5 locali pubblici.

Delle persone controllate, cinque sono state denunciate in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, da parete della Tenenza Montecchiana, per spaccio di stupefacenti, ed in particolare :

Il ventinovenne C.G. , pregiudicato domiciliato in città, veniva sorpreso mentre cedeva 9 grammi di “marijuana”, al cittadino marocchino M.N., quarantacinquenne residente ad Arzignano, a sua volta segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di stupefacenti;

Due Nigeriani O.A. classe 1993, O.J. classe 1996 e due Gambiani F.L. classe 1996, K.D. classe 1994, tutti domiciliati a Montecchio Maggiore, a seguito di perquisizione locale venivano trovati in possesso di 12 grammi di "marijuana", bilancini e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Questa notte, alle 02.05, veniva inoltre segnalata, all’utenza di emergenza 112, una rissa avanti al locale pubblico “Sottoscala” di Arzignano. Cinque delle pattuglie, già presenti in zona, confluivano immediatamente sul posto dove trovavano oltre un centinaio di giovani, che sostavano nei pressi dell’uscita del locale. Il titolare dell’esercizio pubblico affermava di essere stato strattonato da alcuni avventori all’atto della chiusura del locale, in tale contesto sarebbe caduto a terra e colpito con alcuni calci al busto. Gli autori dell’aggressione sarebbero giovani del posto, in via di identificazione e, una volta formalizzata la querela dell’esercente verranno deferiti in stato di libertà per lesioni personali.