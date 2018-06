MOTORI – Scuderia Palladio protagonista al Rally Italia Sardegna con Sofia Peruzzi

Per restare aggiornato in modo completo con Tviweb vai nella pagina Facebook di Tviweb, clicca sul pulsante segui e imposta 'mostra per primi'. Potrai così ricevere le notizie di cronaca, politica, sport, spettacolo o vedere i nostri video quando sono pubblicati. Buona lettura - Staff Tviweb PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Si è conclusa positivamente l’avventura del Rally Italia Sardegna per Sofia Peruzzi, che da vincitrice del Rally Italia Talent ha partecipato al rally valevole per il Campionato del Mondo al fianco di Andrea Nori; i due ventiduenni vicentini hanno affrontato le quattro giornate di gara a bordo di una Abarth 500 messa a disposizione ed assistita dall’Abarth.

Sofia ci racconta le emozioni vissute in gara e nelle fasi preliminari, già dalle quali era seguita dall’esperto Gigi Pirollo in veste di tutor, prodigo a darle suggerimenti e consigli per affrontare al meglio la difficile gara alla quale erano presenti tutti i “big” del Mondiale.

“Siamo partiti bene nella prima tappa e stavamo conducendo agevolmente la nostra classe prendendo sempre più confidenza con la 500, quando nella ripetizione della lunga prova speciale “Tula” abbiamo impattato contro una grossa pietra affiorata dopo i passaggi delle WRC: è stato impossibile evitarla e lentamente siamo riusciti a terminare la prova nonostante il danno al ponte posteriore; per precauzione è stato optato per il ritiro confidando sull’operato dell’assistenza che ci avrebbe ripristinato il mezzo per affrontare le successive tappe”. Prosegue poi la navigatrice: “Nella seconda tappa siamo incappati in un’uscita di strada dopo un lungo e purtroppo in quel punto non c’era nessuno spettatore che potesse darci un aiuto a rientrare in strada: la vettura non era danneggiata e si poteva proseguire ma ci siamo dovuti arrendere e riprendere il via alla domenica per affrontare l’ultima parte di gara ed arrivare all’agognato traguardo di Alghero festeggiando la vittoria della classe!”