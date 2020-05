Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Incidente mortale la scorsa notte a Cassola: Joel Tejeda Baron, 22 anni di Romano d’Ezzelino, è morto alle 01 circa in viale San Giuseppe quando, in sella alla sua moto, ha perso il controllo ed è finito contro un muro. Per lui niente da fare, il giovane è morto sul colpo.