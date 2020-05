Moto contro platano: grave centauro

Grave incidente questa mattina, alle 7.40 in via Massima a Sarego, davanti alla ditta Santex. Un motociclista, C.L.R., 40 anni, si trovava in sella al suo mezzo dietro ad un veicolo che stava sorpassando e per motivi da accertare ha perso l’equilibrio e cadendo ha sbattuto con la testa contro un platano. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo dove si trova ricoverato in gravi condizioni.