Moto contro bici: due feriti

Incidente ieri alle 16.30 a Zanè, in via Manzoni.

M.T., uomo 40enne di Caldogno, alla guida di motociclo di grossa cilindrata stava percorrendo via Manzoni del comune di Zanè con direzione di marcia verso Piovene Rocchette. Giunto pochi metri prima del centro commerciale Emisfero, entrava in contatto con il velocipede, condotto da B.V.Z., donna 70enne di Thiene che, in sella al velocipede stava attraversando la carreggiata. A seguito dell’urto la donna a bordo del velocipede, il conducednte e la passeggera del motociclo rovinavano sull’asfalto. Da lì a poco giungeva in loco un’ambulanza 118, che trasportava i tre coinvolti al pronto soccorso dell’Ospedale di Santorso che, dopo le cure del caso, venivano dimessi con pochi giorni di prognosi.

Rilievi del sinistro e regolazione del traffico a cura di 2 pattuglie della polizia locale nordest vicentino.