Morto l’Alpino più anziano d’Italia: era di Malo

Come dicono gli Alpini, Gianni Pettinà è andato avanti. Oggi non perdiamo solo la Penna nera più vecchia del Veneto alla veneranda età di 107 anni. Per la nostra Regione e per tutto il Paese si chiude una vera pagina di storia, un testimone della nostra vita dalla prima guerra mondiale a questi tristi giorni del Coronavirus”. Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, saluta l’Alpino più anziano d’Italia, Gianni Pettinà, un veneto di Malo , morto ieri. Tra tre mesi, il prossimo 5 agosto, avrebbe compiuto 107 anni. Classe 1913, figlio di un alpino, Gianni Pettinà fu artigliere alpino del gruppo Conegliano a partire dal 1940. Scartato dalla leva, fu poi richiamato per partecipare alla campagna di Grecia: lo aspettavano cinque anni di guerra, quasi due in un campo di internamento lavorando in uno zuccherificio, dopo la cattura da parte dei tedeschi. “Porto il cappello con orgoglio, feci quasi cinque anni da militare durante la guerra, di cui 22 mesi da internato in un campo in Germania. Solo chi ha passato una simile esperienza può capire”, aveva detto lui stesso in occasione del suo ultimo compleanno. E anche per quest’anno l’Ana di Malo aveva in programma una grande festa, emergenza sanitaria permettendo. Purtroppo Pettinà non è arrivato all’importante traguardo.