Morto il conte Paolo Marzotto, lutto nell’imprenditoria italiana

Lutto nel mondo dell’imprenditoria italiana: lunedì pomeriggio è morto a Vicenza, il conte Paolo Marzotto, ultimo in vita tra i figli maschi di Gaetano Junior, uno dei capostipiti dell’omonima dinastia tessile di Valdagno , fondata nel 1836 e poi portata avanti da diverse generazioni della stessa famiglia. Classe 1930, Paolo Marzotto, quinto di sette figli, avrebbe compiuto 90 anni tra qualche mese, il 9 settembre. È morto nella sua villa di Monte Berico, assistito dalla seconda moglie Carolina (la prima Florence Daniel, compagna di una vita, era scomparsa nel 2012) e dalle due figlie Dominique e Veronica, quest’ultima presidente della Fondazione Marzotto.

Sino a poche settimane fa Paolo Marzotto era in buona salute, al punto che l’ultima sua presenza pubblica risaliva ad inizio aprile, quando aveva aderito alla campagna «#pensAci» lanciata dall’Automobile Club per raccogliere fondi per la sanità per combattere il coronavirus.

Con i fratelli Giannino, Umberto e Vittorio Emanuele, aveva condiviso la grande passione per i motori, gareggiando in alcune delle più importanti competizioni mondiali del Secondo Dopoguerra tra cui la 24 Ore di Le Mans e alcune edizioni della Mille Miglia.