Morto Davide Vannoni, l’uomo del contestato metodo Stamina

E’ morto a Torino a 53 anni Davide Vannoni, l’inventore del discusso metodo Stamina e presidente della Stamina Foundation. Laureato in Scienze della Comunicazione, sosteneva che il trattamento a base di cellule staminali mesenchimali potesse portare benefici a chi è affetto da malattie degenerative.

Secondo Repubblica soffriva da tempo di una «malattia incurabile». Vannoni era diventato famoso nel 2013 per avere elaborato un controverso sistema che sosteneva potesse curare alcune malattie neurodegenerative tramite la somministrazione di cellule staminali. Come provato da numerose indagini e accertamenti di laboratorio, il trattamento non aveva alcuna validità scientifica, ma diventò popolare e raccolse molto sostegno a causa di alcuni servizi particolarmente positivi del programma televisivo Le Iene. L’interesse mediatico fece sì che famiglie di persone con gravi malattie chiedessero di poter accedere al trattamento Stamina, spingendo il governo di allora ad autorizzare una sua sperimentazione e il proseguimento delle cosiddette “cure compassionevoli”. Il caso Stamina si trascinò ancora a lungo, prima che fosse definitivamente bocciato da una commissione del ministero della Salute e che Vannoni ricevesse pene pesanti, come quella di 22 mesi per associazione a delinquere.