Morto Albert Uderzo, il papà “vicentino” di Asterix

Il disegnatore Albert Uderzo, creatore, insieme a René Goscinny della celebra saga di Asterix e Obelix, è morto ieri in Francia, a Neuilly, per una crisi cardiaca (il Coronavirus non c’entra). Aveva 92 anni. Alberto Aleandro Uderzo nasce a Fismes (Marne) il 25 aprile 1927da genitori italiani, Leonardo Uderzo e Iria Crestini (lui della provincia di Vicenza, lei toscana; la famiglia ottiene la cittadinanza francese nel 1934.

Autodidatta, Uderzo cominciò a collaborare alle riviste quando aveva meno di 14 anni, facendo disegni e occupandosi di impaginazione. Il sodalizio con lo sceneggiatore Goscinny inizia nel 1958, con le avventure di un piccolo pellerossa, Oumpah-Pah (sulla rivista ‘Tintin’), ma prende il volo l’anno successivo, nel primo numero della celebre testata ‘Pilote’, dove esordiscono Asterix e Obelix.



I due guerrieri galli sono l’apice della sua carriera: gli albi venduti superano i 200 milioni di copie, Asterix è tradotto in oltre 110 lingue di tutto il mondo. Dei due, Uderzo ha sempre preferito Obelix: innanzitutto perché era stato lui a crearlo visivamente, poi perché ha sempre ritenuto gli assomigliasse. Il contesto precristiano, con i galli assediati dai romani, ma capaci di resistere alle armate di Giulio Cesare, era l’ideale per esaltare l’orgoglio francese (nel 1959 fu eletto presidente Charles De Gaulle, protagonista della Liberazione) prendendo contemporaneamente di mira le mode, i costumi, le storture, sia quelle comuni a tutti sia quelle appartenenti ai singoli popoli. Giocando, certo, anche con gli stereotipi. Si pensi, ad esempio, ad ‘Asterix e il Regno degli Dei’ (1971, poi diventato un cartoon nel 2014), feroce satira della cementificazione selvaggia dell’epoca; o ancora alle ‘Dodici fatiche di Asterix’ (1976), dove i due eroi si trovano persi nei meandri della burocrazia romana (non molto diversa da quella di oggi). Tantissimi i camei di attori, uomini politici e star, da Kirk Douglas a Jaques Chirac, da Mussolini a Jean Marais, ritratti con lo stile unico di Uderzo, capace di cogliere i tratti essenziali del carattere delle persone.