Morti per Covid: Italia peggio anche del Brasile (dove si parla di catastrofe umanitaria)

Alla fine sono i numeri a parlare e i modelli con i quali si è affrontata la pandemia nei vari Paesi del mondo dovranno rispondere di un’unica colonna: quella dei decessi. L’Italia nei giorni scorsi è tornata ad essere il peggior Paese al mondo fra i più popolosi, superando nuovamente la Gran Bretagna dove la mortalità si è arrestata in virtù di una feroce campagna vaccinale. In questi giorni si parla con orrore dei morti in Brasile e della loro situazione sanitaria, senza calcolare però che il Paese Sudamericano ha una popolazione quasi quattro volte superiore a quella italiana. Nella tabella sotto si può osservare come l’Italia si stia avvicinando inesorabilmente alla quota di 2000 morti per milione di abitanti, ben al di sopra degli altri grandi Paesi e senza la prospettiva di perdere questo primato.

Per quanto riguarda il Brasile, in questi giorni vi è effettivamente una catastrofe umanitaria, con una media di 4000 morti al giorno. La denuncia arriva anche da Medici Senza Frontiere. Tanto che la Corte suprema brasiliana ha dato il via libera mercoledì sera alla costituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta che valuterà possibili “omissioni” da parte del governo Bolsonaro nella gestione dell’epidemia di coronavirus. Annunciata la scorsa settimana, questa iniziativa è stata subito denunciata da Jair Bolsonaro come “attivismo giudiziario”.

Il presidente brasiliano è stato ampiamente criticato per aver sdrammatizzato mesi durante la crisi sanitaria e per aver condotto una guerra aperta a governatori e sindaci che hanno imposto blocchi, in nome del salvataggio dell’economia.