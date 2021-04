Morte sul lavoro: autista travolto da un muletto

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO —- Un uomo di circa 60 anni oggi è stato travolto da un muletto in via dell’Edilizia a Vicenza, presso la Ferroberica. Dalle prime notizie non sarebbe un dipendente della ditta, ma un autista. Sul posto il 118, ma inutilmente: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche polizia e Spisal per chiarire le dinamiche della tragedia.

