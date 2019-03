Morte di Marco Santorso in A4, indagato l’autista del tir

Quel tir non doveva essere parcheggiato lì: il camion contro cui si è schiantato l’altra notte Marco Santorso, il 40enne di Sarcedo, non doveva trovarsi lì. Il camion, infatti, non avrebbe dovuto sostare nella carreggiata che dall’autostrada porta all’area di sosta di Arino Est, in direzione Venezia. Il camionista si era fermato per la notte, parcheggiando il suo camion in un’area destinata al transito: un comportamento vietato ma molto usato degli autisti, nelle soste notturne, quando le aree di sosta sono piene. E così la Procura della Repubblica di Venezia ha indagato per omicidio colposo il camionista serbo di 49 anni del tir, M.C. Il funerale di Marco Santorso si terrà sabato mattina alle 9 nella chiesa arcipretale di Sant’Andrea Apostolo. Il rosario sarà celebrato domani sera alle 20.30. Per ricordarlo, gli scout di Sarcedo stanno organizzando una veglia di preghiera per lunedì 18 marzo alle ore 20.30.