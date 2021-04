Morte del Principe Filippo: tre passi indietro alla Regina e una storia familiare difficile – Perché non veniva chiamato ‘Re Filippo’

La regola era quella di camminare tre passi dietro della Regina Elisabetta, ad ogni loro apparizione pubblica. Il principe Filippo non ha mai lasciato la sua regina in quasi ottant’anni. Il marito di Elisabetta II è morto venerdì 9 aprile poche settimane prima del suo centesimo compleanno, che avrebbe dovuto festeggiare il 10 giugno.

” È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, il principe Filippo, duca di Edimburgo “, riporta una dichiarazione di Buckingham, specificando che il principe Filippo, che era stato ricoverato di recente, è morto ” pacificamente questo (venerdì ) mattina al Castello di Windsor “.

Uno shock per chi non ha mai smesso di lodare il suo ruolo al suo fianco. ” È stato semplicemente la mia forza e la mia roccia per tutti questi anni. Il mio debito nei suoi confronti è molto più grande di quanto avrebbe mai potuto dire ” ha detto al loro anniversario di matrimonio d’oro.

Per amore di Elisabetta, Filippo mise da parte le sue ambizioni personali. Unico maschio in una famiglia di cinque figli, nacque Principe di Grecia e Danimarca nel 1921 a Corfù dall’unione del Principe André di Grecia e della Principessa Alice di Battenberg. Quando aveva solo 18 mesi, suo zio, il re Costantino, fu costretto ad abdicare e la sua famiglia fu esiliata. Filippo si ritrova quindi “senza nome, senza stato e senza un soldo “, secondo l’espressione usata dai commentatori. Il ragazzo è cresciuto lontano dai suoi genitori tra Parigi, Surrey, Germania e Scozia. Suo padre li abbandonò e sua madre venne mandata in un manicomio svizzero con Sigmund Freud che curava la sua schizofrenia (la sua storia è raccontata in un episodio di The Crown).

Dalla sua unione con l’erede al trono nell’Abbazia di Westminster il 20 novembre 1947, l’ufficiale della Royal Navy era diventato Duca di Edimburgo ed era indicato come il “principe consorte” nonostante non avesse mai ricevuto ufficialmente questo titolo. Dal latino “consors” , il termine si riferisce alla comunità di beni che esiste tra due persone e corrisponde al titolo dato al marito di un sovrano.

Perché un titolo diverso per uomini e donne?

Tuttavia, quando una principessa sposa un principe viene generalmente incoronata regina, al momento dell’ascesa al trono del monarca. Questa differenza a causa del protocollo e della tradizione monarchica, la stessa che richiedeva a Filippo di camminare due passi dietro la Regina, e che vuole che un uomo non prenda il titolo della donna che sposa, poiché non prende il suo nome.

In altre parole, essendo lo status di re superiore a quello di regina nella monarchia britannica, era di conseguenza impossibile concederlo a Filippo che se necessario avrebbe avuto un rango superiore a quello di erede al trono.

Questa configurazione è apparsa solo tre volte nella storia britannica dal regno di Elisabetta I, che fu regina d’Inghilterra dal 1558 al 1603, il verdetto è rimasto lo stesso nei secoli: le spose regine non sono mai incoronate re e viceversa.