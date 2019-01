Morta la bimba di 7 mesi che non respirava più nella culla

Purtroppo è morta a mezzogiorno di oggi la bimba di 7 mesi che da ieri sera era ricoverata all’ospedale San Bortolo di Vicenza in seguito ad una grave crisi respiratoria. Il dramma a Grumolo delle Abbadesse, dove la piccola era stata trovata dalla madre nella culla ieri sera alle 21. Sembrava dormisse ma in realtà non stava respirando. Nonostante il tentativo di rianimarla, attuato da mamma e papà, la bambina non ha ripreso conoscenza ed è diventata cianotica. Subito è stata chiamata un’ambulanza e la bimba è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica del San Bortolo. Oggi il decesso.