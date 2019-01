Moretti (PD): “Annullare la conferenza no vax alla Camera”

“La Camera dei Deputati non può diventare il palcoscenico per gli apprendisti stregoni e i seguaci delle loro pericolose teorie. L’incontro organizzato per domani a Montecitorio dall’onorevole del Movimento Cinquestelle, la bassanese Sara Cunial, insieme all’associazione Corvelva deve essere assolutamente annullato”. È quanto dichiara Alessandra Moretti, consigliera regionale del Partito Democratico, schierandosi a fianco del PD di Bassano del Grappa che aveva denunciato l’iniziativa.

“I vaccini sono fondamentali per salvare le vite umane, è inaccettabile ascoltare in Parlamento fake news o veri e propri deliri sull’abolizione dell’obbligatorietà e diritto alla libertà di cura. È grazie all’obbligatorietà che possiamo raggiungere l’immunità di gregge, fondamentale per tutelare i bambini immunodepressi, o affetti da malattie ematologiche, che non possono essere vaccinati. I Cinque Stelle dicono che la deputata Cunial ha agito a titolo personale? Bene intervengano con il ministro Grillo e il presidente della Camera Fico per cancellare questo incontro”.