MONTORSO V.NO – Rogo in conceria, il fumo allarma i residenti

Poteva avere conseguenze ben più gravi il rogo sviluppatosi ieri sera intorno alle 20 a Montorso Vicentino in via 4 Novembre presso il capannone di lavorazione pelli della ditta Fratelli Zordan srl. Per un guasto tecnico, un rogo di dimensioni rilevanti è scoppiato all’interno dei locali del deposito, facendo scoppiare i vetri del capannone: il fumo che fuoriusciva si vedeva anche da lontano. E sono stati propri i residenti della zona, poichè l’azienda era chiusa, a dare subito l’allarme. Sei squadre di pompieri da Vicenza, Arzignano, Lonigo e Thiene (volontari) più una pattuglia di carabinieri per i rilievi del caso hanno tenuto sotto controllo la situazione del fumo sprigionatosi e spento l’incendio.