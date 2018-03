MONTORSO V.NO – Ora della Terra 2018, si spegne Villa Da Porto

Anche quest’anno il Comune di Montorso Vicentino aderisce all’Ora della Terra, evento internazionale nato in Australia con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di mettere in atto comportamenti e politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento luminoso. “Parteciperemo – spiega l’assessore all’ambiente Luca Calderato – con lo spegnimento, dalle 20,30 alle 21,30 di sabato 24 marzo, dell’illuminazione del simbolo del nostro paese, ossia Villa Da Porto. Siamo consapevoli che questo gesto, compiuto da solo, non migliorerà l’ambiente in cui viviamo, ma se sarà unito a moltissimi altri potrà veramente determinare, almeno per un’ora, un considerevole risparmio energetico”. “Ecco perché – aggiunge il sindaco Antonio Tonello – invitiamo anche tutti i cittadini a spegnere in quell’ora di sabato 24 marzo almeno una luce in casa o un elettrodomestico. Si tratta di un’azione che se non altro dimostra sensibilità nei confronti dei temi ambientali, che devono ormai per forza di cose essere al primo posto dell’agenda dei leader internazionali”.