MONTORSO V.NO/MAROSTICA – La coppia Cocco-Valerio vince la Michelin Rally Cup

Nello scorso week end infatti, Giovanni Cocco di Montorso Vicentino e Matteo Valerio di Marostica rispettivamente pilota e co-pilota, hanno concluso positivamente una difficile sfida con la loro Renault Clio S1600 del tema PR2 Sport. “Dopo la sfortunata parentesi al rally del Grifo, che ci ha visti costretti al ritiro per noie meccaniche, quando occupavamo la sesta posizione assoluta e la prima di classe, abbiamo centrato l’obiettivo prefissato fin dall’inizio – spiega Giovanni Cocco – cioè il primo posto al trofeo a premi Michelin Rally Cup, il secondo posto di classe s1600 e il 25esimo posto nella classifica assoluta. La tappa bresciana, tra le più difficili e tecniche del campionato, prevedeva un totale di 110 km di tratti cronometrati suddivisi in 9 prove speciali. I nostri avversari era gran parte piloti locali, molto veloci, ma noi abbiamo gestito la gara nel migliore dei modi”. Nella prova serale di apertura la coppia di vicentini parte bene, staccando un secondo posto di classe a 2″ dal leader mettendoci dietro parecchie macchine più potenti. La gara vera è all’indomani dove nel primo crono i due partono decisi ma non impeccabili nella guida. “Il resto della mattina un calvario – racconta ancora Giovanni Cocco – nelle prove più lunghe prima raggiungiamo l’equipaggio che ci precede con conseguente perdita di tempo, poi centriamo una pietra in traiettoria distruggendo 1 cerchio e forando 2 gomme. Nella prova Pertiche, la più lunga e quella decisiva, usciamo di strada senza fare danni perdendo parecchi secondi”. nel pomeriggio la svolta: tirando fuori unghie e denti Cocco-Valerio migliorano di crono in crono, rimontando fino alla seconda posizione di classe e arrivando alla 25esima assoluta di tutta la gara. “Il bilancio è positivo – conclude Cocco – la gara era difficilissima, ci siamo confrontati con piloti semi-professionisti, mentre noi al venerdì mattina eravamo ancora a lavorare. Ne siamo usciti a testa alta, centrando il bottino pieno per il trofeo Michelin rally cup”. Gli altri appuntamenti a cui parteciperà la coppia saranno in ordine il 35^ rally della Marca 22/23 giugno, il 38^ rally di S. Martino di Castrozza e Primiero 14/15 settembre e 37^ trofeo Aci Como 19/20 ottobre, che sarà anche la finale.