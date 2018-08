MONTORSO V.NO – Conclusi i lavori per la messa in sicurezza della frana di via Motti

Definitivamente risolti i problemi di sicurezza e di natura viabilistica in via Motti, nei pressi della Contrada Dalla Valeria. La zona era interessata da anni da un dissesto franoso che tendeva a riattivarsi durante il periodo autunnale e primaverile, in concomitanza delle precipitazioni più frequenti. Ora si è concluso l’intervento di messa in sicurezza voluto dall’Amministrazione comunale, che nel 2016 incaricò il Geologo Rimsky Valvassori di effettuare un’approfondita indagine geologica ed idrogeologica e successivamente di redigere un progetto di mitigazione del rischio geologico del dissesto. Costo totale dell’opera 90.000 euro. Il progetto, che ha previsto la demolizione del muro esistente in precario equilibrio e la sua sostituzione con gabbioni metallici ancorati al sottosuolo con chiodatura passiva, è stato appaltato nel 2018 alla Cooperativa Popolo di Rotzo. I lavori di sistemazione del dissesto, che hanno visto anche la collaborazione di Acque del Chiampo per lo spostamento di una tubazione acquedottistica interrata, hanno anche portato alla realizzazione di canalette in geosintetico e griglie stradali per la regimazione idraulica delle acque. La sede stradale, a lavori ultimati, è stata inoltre allargata di circa un metro e mezzo, rendendo più fluido il passaggio dei veicoli. “Possiamo dire – afferma il sindaco Antonio Tonello che questa mattina ha compiuto un sopralluogo assieme al Geom. Valvassori – che in questo modo abbiamo bloccato il movimento franoso che minacciava costantemente la strada e il sottostante nucleo abitato. Ora il collegamento viario è molto più sicuro e le piogge abbondanti non dovrebbero più far paura. Ringrazio il Geologo Valvassori e la ditta esecutrice per i lavori svolti, che sono veramente di ottima fattura”.