MONTORSO – Restyling al Rio Rodegotto

Ricostruzione di un tratto di muro arginale del torrente Rio Rodegotto a Montorso Vicentino. Il presidente Silvio Parise: “un lavoro importante per la tenuta del torrente, ma anche per la sicurezza dei cittadini che ogni giorno costeggiano il corso d’acqua”

Spesso le attività di manutenzione svolte dal Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta non attengono esclusivamente la sicurezza idraulica, ma anche la vivibilità dei territori e, persino la viabilità.

È il caso dell’attività di manutenzione eseguita sul torrente Rio Rodegotto, e recentemente portata a termine, con il rifacimento di un tratto di muro arginale che funge anche da cordolo per la strada.

“Il muro in questione era stato individuato dal personale del Consorzio – spiega il presidente del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, Silvio Parise – quindi, una volta esaminata tecnicamente la situazione, si è provveduto ad effettuare i richiesti lavori di ricostruzione dello stesso. Un’opera di per sé dalle modeste dimensioni, ma che svolge un ruolo fondamentale per la sicurezza di quel tratto di strada e per il territorio”.

Il cordolo ripristinato sul Rio Rodegotto, infatti, richiedeva un’attenta manutenzione, perché fa anche da tenuta per il corso d’acqua.

“Lavori di questo tipo richiedono personale attento e presente nella rete di competenza – conclude il presidente Parise – diversamente sarebbe complesso individuare le situazioni su cui agire in via preventiva. Dobbiamo ricordare, infatti, che interventi di manutenzione di questo tipo vengono effettuati proprio in una logica di prevenzione, per scongiurare il verificarsi di danni seri per il territorio e che potrebbero causare anche incidenti stradali. Agire con questa modalità, pertanto, non solo è lungimirante, ma consente anche di ridurre costi che ci sarebbero in futuro qualora si verificassero maggiori danni”.