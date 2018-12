MONTORSO – Precipita in un dirupo con l’auto, salvata dai pompieri

Poco prima delle 10.30 di stamane, i vigili del fuoco sono intervenuti su una stradina privata di via Montorso ad Arzignano per soccorrere una signora precipitata in un dirupo. I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno raggiunto la donna signora 76 enne, rimasta bloccata nell’auto senza gravi ferite evidente e collaborativa. La donna è stata portata fino al piano stradale, dove è stata presa in cura dal personale del Suem 118 per essere portata in pronto soccorso per ulteriori controlli. Un carro attrezzi ha recuperato l’auto dalla scarpata. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.