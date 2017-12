MONTORSO – Incendio in fonderia, brucia un silos

Alle 15.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Valchiampo a Montorso presso l’omonima fonderia per l’incendio di un silos abbattitore di fumi. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre di Arzignano e Vicenza accorsi con tre automezzi tra cui l’autoscala, dopo il primo intervento della squadra interna hanno iniziato il lavoro di raffreddamento dell’impianto a torre alto oltre quindici metri, fino a poter accedere ai boccaporti e spegnere l’incendio delle calze interne. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. L’impianto al momento dell’incendio non era in funzione: era stato bloccato questa mattina dopo la fine del ciclo di lavorazione. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate alle 19.30.