Montorso, fine settimana di eventi in Villa Da Porto

Villa Da Porto si appresta a vivere un fine settimana con due eventi molto interessanti: il primo dedicato alla salute e il secondo all’astronomia.

Venerdì 6 settembre alle 20,30 è in programma la serata dal titolo “Col passar degli anni ci capita di dimenticare? Niente paura!”, organizzata dall’ANAP di Confartigianato Vicenza in collaborazione con il Comune, la Pro Loco, l’Associazione Malattia di Alzheimer Ovest Vicentino Onlus e Dementia Friendly di Arzignano.

Durante l’incontro, ad ingresso libero e condotto dalla giornalista Cinzia Zuccon, si parlerà dei disturbi della memoria. Interverranno:

Dott. Gianni Moro, neurologo – Reparto di Neurologia di Arzignano: “Riconoscere i primi segnali di un cervello che perde colpi. Consigli per mantenere allenata la memoria”.

Dott.ssa Francesca Fenzo, psicolologa e psicoterapeuta – Reparto di Neurologia di Arzignano: “Consigli e suggerimenti per la relazione con un malato. Chiedere aiuto, far fronte alla malattia”.

Dott.ssa Stefania Cerasoli, avvocato, esperta diritti persone non autosufficienti: “Come tutelarsi se ci sembra di iniziare a ‘perdere colpi’. Come regolare le nostre questioni personali in caso di bisogno”.

Sabato 7 settembre alle 20,30 sarà la volta della “Serata con le luci spente”, organizzata dal Circolo Astrofili “Cacciatori di stelle” di Montecchio Maggiore con il patrocinio di Comune e Pro Loco. Gli astrofili incontreranno i cittadini per fornire una breve introduzione all’orientamento astronomico, condurli in una visita virtuale degli oggetti più interessanti della nostra galassia ed illustrare la Legge Regionale 17/2009 per il contenimento dell’inquinamento luminoso.

A seguire, nel cortile della villa, si potrà osservare il cielo stellato con l’aiuto dei telescopi.

L’ingresso è libero.