Montorso, Feltre srl dona 2000 mascherine al Comune

Duemila mascherine (del tipo FFP2) destinate a scopi sociali per fronteggiare in sicurezza la fase 3 di questa emergenza coronavirus. Le ha donate al Comune di Montorso Vicentino l’azienda Feltre srl, che ha sede proprio a Montorso. La consegna è avvenuta in azienda, alla presenza dei titolari e dell’assessore al sociale Mirco Roncolato.

“A nome dell’Amministrazione comunale voglio ringraziare l’azienda e in particolare i titolari Graziano e Domenico – afferma l’assessore Roncolato -. Questo gesto dimostra una grande sensibilità sociale verso il paese e verso la nostra comunità. Colgo l’occasione per ribadire quanto siano apprezzate queste iniziative provenienti dalle aziende di Montorso, che in un momento economicamente difficile non esitano ad aiutare e a sostenere iniziative sportive, culturali e sociali”.

“Queste mascherine – sottolinea il sindaco Diego Zaffari – saranno impiegate a scopi sociali (penso alle nostre associazioni di volontariato), ma fungeranno anche da scorta nel caso di un riacutizzarsi (speriamo veramente che ciò non avvenga) dell’emergenza”.