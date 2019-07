MONTICELLO C. OTTO – Giovani con la marijuana al parco

Ieri, domenica 21 luglio 2019, alle ore 20.15 circa la pattuglia del distaccamento di Monticello Conte Otto in servizio di controllo ai parchi, come richiesto dall’Amministrazione Comunale, notava due ragazzi maggiorenni che, alla vista degli agenti, davano segni di agitazione, non riuscendo altresì a motivare la loro presenza all’interno del parco. Alla richiesta di esibire i documenti, ad uno dei due cadeva a terra un grinder. Poco dopo, sempre lo stesso lo ventiquattrenne, sperando di non essere visto dagli agenti, gettava a terra un involucro contenente alcuni grammi di marijuana. Pertanto la pattuglia decideva di effettuare un controllo più approfondito accompagnando i due ragazzi presso il comando.

Solo il ragazzo ventiquattrenne veniva segnalato alla Prefettura di Vicenza per violazione dell’art. 75 DPR 309/90 in quanto deteneva circa 2,86 gr. lordi di marijuana.