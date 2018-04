MONTICELLO C.O. – Vandalizzato il Parco dei Cedri

A far scattare la segnalazione, sulla pagina social del paese, la situazione trovata ieri mattina al Parco dei Cedri, da un cittadino che ha segnalato con un post di Facebook le foto con il disastro, per informare la popolazione. Bottiglie e rifiuti per terra, cestini rovesciati, disordine, addirittura un pezzo di staccionata rotta appositamente, in quello spazio di verde pubblico tanto caro al paese. E non sarebbe la prima volta.