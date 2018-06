MONTICELLO C.O. – Sbalzato dall’auto dopo l’incidente, muore 57enne di Dueville

Alle ore 19, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rossi a Vigardolo di Monticello Conte Otto per un’auto finita rovesciata fuori strada in un campo agricolo: deceduto il conducente, Pierangelo Bedin, 57enne di Dueville. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto, una Ford Fiesta nera, mentre i personale del Suem ha provato a rianimare l’uomo sbalzato fuori dall’auto. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico ne ha dovuto dichiarare la morte. Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.