MONTEVIALE – SEDE ALPINI: IL GIUDICE DÀ RAGIONE AL SINDACO SANTUCCI

Punto di svolta nella querelle che ha visto per mesi fronteggiarsi l’Amministrazione Comunale di Monteviale, guidata dal sindaco Elisa Santucci e il Gruppo Alpini del paese. Il giudice rigetta il ricorso promosso dalle Penne Nere di Monteviale stabilendo che le chiavi della sede di via Giovanni XXIII restino al Comune che ha facoltà di disporne. Manca ancora il comodato d’uso. Santucci: “Il giudice ha ribadito quello che andiamo dicendo da mesi: serve un atto formale che regoli il rapporto fra Comune e Gruppo Alpini. La sede non è proprietà privata. Chi mi ha dipinto come nemica degli Alpini ha volutamente strumentalizzato la vicenda”