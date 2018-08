MONTEVIALE – Scontro all’incrocio tra via Biron e via Falcone

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO —- Incidente questa mattina alle ore 6 circa a Monteviale, all’incrocio tra via Biron e via Falcone. Incrocio già tristemente noto per l’incidente in cui pochi a fine giugno perse la vita un giovane motociclista 18enne, Alessandro Lunardi. Stamattina nello scontro sono state coinvolte una Bmw e una Mini rossa. Presente un’ambulanza del Suem per rianimare uno dei due conducenti: sul posto anche i Carabinieri Setaf, per il coinvolgimento nello scontro di un militare americano.