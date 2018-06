MONTEVIALE – Motociclista finisce fuori strada

Incidente ad un motociclista poco fa, alle 17, in via Falcone. Il centauro sembra sia finito fuori strada in modo autonomo ed è stato portato via in ambulanza. Al momento del trasporto verso l’ospedale era cosciente. La moto ha quasi divelto un segnale stradale all’ingresso di via Falcone e poi è ‘saltata’ nell’altra corsia. Se qualcuno avesse info utili a ricostruire l’accaduto, è pregato di contattare la Polizia Locale.