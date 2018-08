MONTEGALDA – Non si ferma all’alt e scappa a forte velocità: 6mila euro di multa

Non si ferma all’alt della pattuglia e scappa per le vie del paese a tutta velocità: C.T 24enne con precedenti, di nazionalità moldava residente a Montegaldella, è indagato per resistenza a Pubblico Ufficiale poiché mentre si trovava alla guida della propria auto, non si è fermato all’alt imposto dalla pattuglia dei militari della Stazione di Longare, che erano impegnati in un controllo alla circolazione stradale a Montegalda. Il giovane si è dileguato con la sua auto a forte velocità per le vie del paese. Per la sua condotta di guida e le conseguenti violazioni al Codice della Strada, è stato sanzionato per un ammontare di 6.747 euro.