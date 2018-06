MONTEGALDA – Camion si rovescia nella notte: 2.000 polli morti

La notte scorsa, poco dopo le 1:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Boschi a Colzè di Montegalda per il rovesciamento del rimorchio di un camion che aveva appena caricato dei polli da un’azienda avicola per essere portati al macello. Il rimorchio del camion nell’affrontare una curva si è capovolto finendo nel fossato e provocando la morte dei circa 2.000 polli caricati in delle ceste. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza e Padova anche con l’autogrù, hanno tagliato la barra di traino dando modo alla motrice in strada di riprendere il viaggio dopo il nullaosta del veterinario per portare gli altri 2.000 polli al macello. I vigili del fuoco hanno scaricato le ceste con gli animali morti, che sono stati raccolti per essere portati all’inceneritore per poi recuperare il rimorchio del camion e rimetterlo in strada. Le operazioni di soccorso sono terminate questa mattina poco prima delle otto.