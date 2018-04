MONTEGALDA – Arriva il “Camper” della LILT

L’unità mobile ambulatoriale della “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori”, per il consueto appuntamento dedicato alle visite mediche, è composta di 2 ambulatori ed una sala di attesa dove opereranno medici specialisti che, oltre a fornire notizie utili sulla prevenzione oncologica, effettueranno visite senologiche e dermatologiche. L’attività sarà svolta a titolo gratuito venerdì in piazza a Montegalda ed avrà luogo dalle ore 9,30 alle 12, 30 e dalle 14,30 alle 17,30. Il Comune fornirà alla LILT l’assistenza logistica al suo personale, di concerto con il locale Gruppo Alpini di Montegalda e Montegaldella e il patrocinio dei Comuni di Longare, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse e Montegaldella. La LILT che è una delle maggiori Associazioni di volontariato della provincia di Vicenza, dispone di 5 delegazioni comunali periferiche (Asiago, Bassano del Grappa, Camisano Vicentino, Marostica e Thiene) che con la sede di Vicenza attivano 10 ambulatori presso i quali si effettuano attività di diagnosi precoce delle patologie oncologiche (mammografie, ecografie, pap test/colposcopia, visite urologiche e dermatologiche, ect.). Sull’unità mobile ambulatoriale saranno fornite ai cittadini tutte le notizie e riferimenti per accedere ai presidi sopraccitati.