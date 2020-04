MONTECCHIO – Zero contagi all’Ipab ‘La Pieve’

L’Ipab “La Pieve” è virus free: nessun contagio tra ospiti e operatori.

Se in numerose Rsa d’Italia si sta purtroppo riscontrando un numero molto elevato di anziani ospiti deceduti a causa del Covid-19 o comunque ammalati, una buona notizia arriva dall’Ipab “La Pieve” di Montecchio Maggiore: i test sierologici e i tamponi effettuati ai 122 ospiti e ai 115 operatori non hanno riscontrato alcun caso di positività al nuovo coronavirus.

“Fin dalle prime notizie sull’epidemia – spiega il presidente dell’Ipab Graziano Meneghini – abbiamo immediatamente bloccato le visite agli ospiti per ridurre al minimo il rischio di contagio nei confronti delle utenze interne. Fin da subito tutto il personale ha usato le mascherine e i guanti per proteggere gli ospiti: in pratica anche all’interno della struttura è stato applicato l’isolamento sociale, che è l’unica arma attualmente utile per combattere la pandemia. Colgo l’occasione per esprimere un ringraziamento innanzitutto al direttore Dott.ssa Chiara Cocco che ha vigilato affinché venissero attuate le norme di salvaguardia della salute degli ospiti e degli operatori. Un elogio in particolare va fatto agli operatori che ogni giorno sono impegnati in prima linea, anche a rischio della propria vita! Tuttavia l’emergenza non è finita, per mantenere il primato bisogna proseguire su questa linea”.

“La nostra Ipab – commenta il vicesindaco e assessore alle politiche sanitarie Milena Cecchetto – anche in questa difficile situazione si sta rivelando un polo di eccellenza per l’assistenza agli anziani. Un punto di riferimento provinciale per la qualità dei servizi e la professionalità che da sempre la contraddistinguono”.

“Questo comportamento – afferma il sindaco Gianfranco Trapula – ha ricevuto le lodi anche da parte dell’Ulss 8 Berica, che ha ritenuto eccellente la gestione dell’emergenza da parte dell’Ipab. Grazie al presidente,al CdA e a tutto il personale per lo splendido lavoro che quotidianamente fanno”.