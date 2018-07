MONTECCHIO – Theama: risate e musica a Villa Cordellina

Un debutto e un campus per ragazzi

tra le novità di “Risate e musica a Villa Cordellina”

È tempo di “Risate e musica a Villa Cordellina”. Ritorna anche quest’anno, per il suo quinto anno consecutivo, la rassegna estiva organizzata da Theama Teatro e inserita nell’ambito del progetto “PalcoLibero in Città – Estate d’Eventi 2018”, promosso dal Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con la Provincia di Vicenza. Dalla musica, al teatro, al cabaret, l’iniziativa si presenta ancora una volta come un’occasione di svago e arricchimento culturale immersi nello scenario unico ed impagabile di uno dei complessi architettonici più belli del Veneto. Tra le novità di questa edizione: il lancio di una nuova commedia teatrale firmata Theama Teatro, “L’ora della fantasia (Baciami, stupido!)”, e un campus pomeridiano per avvicinare bambini e ragazzi all’arte teatrale, a cui seguirà un variopinto spettacolo ispirato a Romeo e Giulietta.

Ad aprire la rassegna, domenica 8 luglio, sarà lo spettacolo “4 marzo 1943 – Piazza Grande”, l’appassionato omaggio di Theama Teatro alla grande poesia di Lucio Dalla, un denso armarcord di monologhi e canzoni che attraversa l’indimenticabile repertorio dell’eclettico cantautore. Con Simone Piccoli (tastiera), Fabio Cardullo (lampion guitar), Piergiorgio Piccoli (voce recitante).

Divertimento assicurato con Diego e Paolo, il duo comico di Zelig Off e Zelig One, che venerdì 13 luglio condurrà lo spettatore in un esilarante viaggio sulle montagne del Cadore per scoprire l’altra faccia del Veneto. Ragionamenti, gags e momenti di grande cabaret da vivere in prima persona con lo show “Uno, Belluno e centomila”.

Si proseguirà venerdì 20 luglio con l’attesissimo debutto della nuova commedia di Theama Teatro: “L’ORA DELLA FANTASIA (Baciami, stupido!)”. Una divertentissima pochade in piena regola, dall’immediatezza pulsante e ricca di colpi di scena, che vedrà sul palco un cast di provato talento, per la regia di Piergiorgio Piccoli. Tratta dall’omonimo testo teatrale di Anna Bonacci, lascerà lo spettatore con il fiato sospeso fino alla fine, grazie alla trama brillante e al ritmo serrato dei dialoghi tra i protagonisti, interpretati da Federico Farsura, Valentina Framarin, Roberto Maria Napoletano, Martina Sperotto, Matteo Zandonà e Max Fazenda.

Venerdì 27 luglio sarà la volta di Chiara Becchimanzi con “Principesse e sfumature – Lei, lui e noialtre”, uno spettacolo che offre uno sguardo piccante, acuto, femminile e soprattutto esilarante sugli stereotipi e i luoghi comuni legati all’immagine della donna e alla sessualità. Un’occasione per divertirsi e riflettere sui cliché di genere (e non solo).

A chiudere la rassegna, sabato 4 agosto, un’opportunità formativa interamente dedicata ai più giovani: “Shakespeare per gioco”, un campus teatrale pomeridiano rivolto a bambini e ragazzi, tra i 6 e i 13 anni, per avvicinarli all’arte del teatro in maniera giocosa, che si concluderà in serata con la visione dello spettacolo “Romeo e Giulietta Circo Dance”.

INIZIO SPETTACOLI: ore 21

INGRESSO SPETTACOLI: intero € 10 – ridotto € 8 (under 10)

SPETTACOLO + CAMPUS TEATRALE (su prenotazione): € 8

Gli spettacoli saranno rappresentati nei Rustici di Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore (via Lovara, 36). In caso di maltempo, si svolgeranno in una sala dell’area interna (solo per i primi 90 biglietti venduti).

Per informazioni e prenotazioni:

THEAMA TEATRO

info@theama.it – www.theama.it

0444 322525 – da lunedì a venerdì (dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00)

345 7342025 – sabato e festivi (dalle 10:00 alle 18:00)

Biglietteria on-line: www.liveticket.it