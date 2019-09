MONTECCHIO – Simpatizzanti Lega contro M5S a colpi di vernice

Nella notte tra 5 e il 6 settembre si è consumato un atto di teppismo politico ai danni del Movimento 5 stelle vicentino. A segnalarlo sono i militanti del M5s di Montecchio dalla pagina Facebook.

Così scrivono:

“Ieri sera abbiamo ripreso le nostre riunioni settimanali e la vetrina del punto di incontro M5S di Montecchio era pulita.Stamattina invece si presenta così!

Stanotte qualche buontempone si è divertito.

Cosa significa?

Cosa vuole comunicarci?

È vittima del clima d’odio creato dall’arroganza di Salvini?

Abbiamo già depositato la denuncia per atti vandalici presso la stazione dei Carabinieri di Montecchio.

Vedremo dalle telecamere se il buontempone è riconoscibile…

Abbiamo deciso di lasciare la vetrina così “guarnita” per qualche giorno, chissà che il buontempone vada a pulirla!

Se pensate di fermarci o intimidirci..

Avete sbagliato.. E di grosso! “

con un comunicato è la senatrice veneta pentastellata Barbara Guidolin.

“Simpatizzanti delle Lega -scrive il senatore veneto dei 5 stelle Barbara Guidolin- hanno pensato bene di “firmare” con vernice spray nera la vetrata del “punto sos 5 Stelle” di Montecchio Maggiore.

Un atto inqualificabile, che esprime non solo mancanza del piu’ minimo spirito democratico nell’ intendere la politica, ma un preoccupante atteggiamento violento

“Forse, quando Salvini dal Papeete Beach chiedeva di cambiare questo paese – commenta la senatrice vicentina del Movimento 5 stelle Barbara Guidolin – qualcuno ha frainteso e non ha ben capito se farlo in meglio o in peggio. Può succedere quando lo stile è far politica col mojito in mano!

Quando si fa propaganda aizzando le folle, senza rispetto verso lo spirito di confronto democratico, verso le istituzioni e invece di parlare dei veri problemi dei cittadini si cerca di accendere il loro odio, questi sono i risultati.

Noi andiamo avanti e posso dire che oggi piú di prima sono convinta che il Movimento 5 Stelle sia dalla parte giusta!”