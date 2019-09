MONTECCHIO – Sei ovuli di hashish in pacchetto di sigarette trovati dalla Polizia Locale

Sei ovuli di hashish nascosti in un pacchetto di sigarette: nuovo rinvenimento da parte della Polizia Locale.

Proseguono i controlli in via Nogara a Montecchio Maggiore, area che la Polizia Locale dei Castelli sta ponendo sotto una particolare attenzione per garantire la sicurezza.

Durante uno di questi sopralluoghi gli agenti, notando l’agitazione di alcuni stranieri alla vista della pattuglia, hanno provveduto ad un’attenta ispezione della zona, rinvenendo nascosti in un pacchetto di sigarette gettato a terra 6 ovuli di hashish, pronti per essere spacciati.

“Non si tratta di grandi quantità, in tutto circa 15 grammi – afferma il Comandante della Polizia Locale Massimo Borgo -, ma è comunque droga tolta dal mercato e un mancato guadagno, per gli spacciatori, di circa 150 euro. Continueremo i controlli per aumentare la sicurezza in quest’area e non solo”.

“Grazie alla videosorveglianza, al taglio delle siepi che mascheravano i malintenzionati e all’implementazione dell’illuminazione pubblica, negli ultimi tempi la zona è diventata più tranquilla e a questo hanno contribuito anche i continui controlli della Polizia Locale”, sottolinea il sindaco Gianfranco Trapula.