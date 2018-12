MONTECCHIO – Prove di… distastro alla FIS

Si è svolta ieri un’esercitazione di Protezione civile, che ha simulato uno scenario incidentale all’interno dello stabilimento F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici di Montecchio Maggiore, società specializzata nella produzione di prodotti chimici per l’industria farmaceutica, che rientra nella categoria degli impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del d.lgs. n. 105/2015, che recepisce le direttive europee in materia (c.d. Seveso III).

Si è trattato di un’attività di sperimentazione per “posti di comando”, quindi senza movimentazione di mezzi e personale sul campo né coinvolgimento della popolazione, con l’obiettivo di testare il Piano di Emergenza Esterna, approvato dal Prefetto, in versione aggiornata alla più recente normativa, il 3 luglio 2017.

Sono stati coinvolti nelle fasi operative dell’esercitazione, oltre alla Prefettura, la Provincia, il Comune di Montecchio Maggiore, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, l’ARPAV, il SUEM 118, il Comando Polizia locale dei Castelli di Montecchio Maggiore, il Volontariato di Protezione civile dello stesso Comune ed il gestore della F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici di Montecchio Maggiore.

L’esercitazione ha avuto inizio poco dopo le ore 9.00 di stamane, quando dallo stabilimento è stata segnalata una perdita di cloruro di tionile, con dispersione della sostanza all’esterno del sito produttivo.

Sono state, quindi, sperimentate le procedure di convocazione del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), nella Sala Operativa Provinciale di Protezione civile della Prefettura, e del Centro Operativo Comunale, a cura del Comune di Montecchio Maggiore, per la simulata attuazione delle azioni necessarie a garantire il soccorso alla popolazione, la gestione della viabilità e la tutela ambientale.

Si è, inoltre, avuto modo di testare il funzionamento di alcuni protocolli di comunicazione alla popolazione, concepiti specificamente per questo Piano di Emergenza Esterna e gestiti dal Comune di Montecchio Maggiore, tra i quali, un sistema di allertamento, a mezzo di sms, dei cittadini residenti nell’area di pericolo circostante l’impianto.

Alle 11.15 circa, è stato dichiarato il cessato allarme, al quale è seguito un breve debriefing, presieduto dal Prefetto e finalizzato ad una prima valutazione degli esiti dell’esercitazione.

L’attività svolta ha consentito, tra l’altro, di verificare il flusso delle comunicazioni tra gli enti coinvolti, la messa in funzione di tutte le procedure operative previste dal piano, l’attuazione a tavolino dell’impiego coordinato delle risorse in emergenza e la misurazione delle relative tempistiche di attivazione.

I risultati della sperimentazione saranno successivamente approfonditi e discussi tra tutti i soggetti interessati, ai fini dell’eventuale affinamento delle procedure previste nel Piano di Emergenza Esterna della F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici di Montecchio Maggiore.