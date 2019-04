Montecchio – Prostituzione in appartamento: donna schiavizzata da connazionali

La Polizia Locale dei Castelli sequestra un appartamento usato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Sigilli ad un appartamento in via Edison 2 ad Alte di Montecchio Maggiore. Il sequestro, convalidato dall’Autorità giudiziaria, è stato eseguito dalla Polizia Locale dei Castelli dopo un periodo di controlli ed appostamenti scaturiti dalle segnalazioni dei residenti che avevano notato un continuo andirivieni di uomini a qualsiasi ora del giorno.

Il sospetto era che all’interno di quell’appartamento venisse esercitata la prostituzione e così in effetti è emerso. Una volta entrati nel locale, gli agenti hanno identificato una 56enne cinese: entrata regolarmente in Italia alcuni anni fa e provvista di un permesso di soggiorno rilasciato a Brescia, la donna ha dichiarato di essere domiciliata a Milano e di essere giunta da qualche settimana a Montecchio Maggiore per esercitare la prostituzione. Ma non si tratterebbe di una libera scelta: secondo quanto scoperto nell’appartamento, dove la Polizia Locale ha rinvenuto anche alcuni cosiddetti sex toys, vi sarebbero una o più persone che in queste settimane hanno provveduto agli spostamenti e alle necessità della donna, pagando l’affitto e le utenze dell’appartamento, proprio al fine di favorire e sfruttare la prostituzione. (continua)

La donna ha dichiarato di versare il 60% dei propri incassi ad un altro cinese e che, al suo arrivo in Italia, le erano sono stati tolti il passaporto e il permesso di soggiorno, a garanzia della sua ubbidienza: per tali motivi il connazionale, che è in corso di identificazione, verrà denunciato per sfruttamento della prostituzione. Verifiche in corso anche sul locatario dell’appartamento (probabilmente un altro cittadino cinese) e sull’identità del proprietario dell’appartamento, al fine di stabilire se anch’essi siano coinvolti.

“Il sequestro – spiega il Comandante della Polizia Locale dei Castelli Massimo Borgo – è stato eseguito per impedire che la libera disponibilità dell’immobile possa aggravare le conseguenze del reato già commesso o agevolare la commissione di altri reati. Durante l’apposizione dei sigilli, i residenti ci hanno espresso i loro ringraziamenti per aver posto fine ad una situazione di difficile convivenza, visto anche che nei dintorni vivono molti bambini e ci sono numerosi negozi. Questo è anche un chiaro messaggio ai proprietari di appartamenti che, per qualche euro in più di affitto, non si curano di che cosa si fa nelle loro proprietà”.

“Il trasferimento, a breve, del Comando della Polizia Locale in piazza San Paolo – afferma il sindaco Milena Cecchetto – darà ancora maggior sicurezza alla zona. Il contrasto a qualsiasi affare illecito resta una delle priorità di questa Amministrazione comunale. Ringrazio quindi il Comandante e i suoi uomini per questa importante operazione”.

Il contrasto alla prostituzione prosegue anche lungo le strade della città. Nella notte tra sabato e domenica gli agenti hanno fermato e identificato cinque clienti che si erano intrattenuti con prostitute. A tutti loro è stata comminata la sanzione di 500 euro prevista dal regolamento comunale di polizia urbana per chi fa salire in auto persone dedite al meretricio.