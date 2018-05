MONTECCHIO PRECALCINO – “Il tempo di Alice”, un corto sulla depressione

Sono già iniziate le riprese del corto melodrammatico “Il Tempo di Alice”, una fiction sulla storia di una ragazza scomparsa, Alice, raccontata attraverso il suo diario.

In una delle scene apparirà Villa Forni Cerato di proprietà di Ivo Boscardin da poco tempo.

La Villa, situata a Montecchio Precalcino, è di Andrea Palladio ed è nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Villa Forni Cerato è in stato di abbandono da circa 40 anni, ma finalmente stanno iniziando i lavori di restauro.

Per il regista Samuele Schiavo è la villa ideale per questa storia. Le condizioni dell’immobile e le particolarità trasmettono non solo una sensazione di abbandono e disagio, ma di un nobile luogo senza tempo.

Il tempo e la depressione, infatti, sono i due temi principali della storia che saranno avvolti da un alone di mistero: la scomparsa di Alice.

I primi Ciak sono già stati girati in un bosco nelle vicinanze del comune di Pozzoleone per completare a Giugno a Villa Forni Cerato.

Il cortometraggio sarà probabilmente online verso la metà di luglio.

SINOSSI

Davide, un uomo in ossessionante ricerca di un lavoro e di una vita ideale, viene attratto da una cantilena che proviene da un bosco e decide di seguirla. Scopre che il canto appartiene alla sorella minorenne, scomparsa da quasi un anno e vittima di una forte depressione.

Davide in questa camminata è pervaso dai sensi di colpa e pensa continuamente alla sorella con la speranza di trovarla nel bosco.

Il bosco e la natura circostante, però, gli faranno aprire gli occhi su una triste verità di cui lui è afflitto.

L’AUTORE

La fiction è firmata da Samuele Schiavo filmmaker di Vicenza classe 1981.

Autore del poetico documentario “Islanda – Dove tutto ha inizio” – 2017 e del cortometraggio thriller “La Setta dei Sei” – 2018.