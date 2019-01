MONTECCHIO – Polizia Locale: arriva il narcotest

Sequestri e indagini più efficaci grazie al narcotest in dotazione alla Polizia Locale dei Castelli.

Un’arma in più contro il consumo e lo spaccio di droga. È il narcotest di cui si è dotata la Polizia Locale dei Castelli e che permette il riconoscimento immediato del tipo di stupefacente rinvenuto o sequestrato.

“Abbiamo deciso di acquistare questo strumento – spiega il Comandante Massimo Borgo – in seguito ad alcuni ritrovamenti di droga nel territorio di nostra competenza. Il narcotest è molto importante dal punto di vista operativo, perché in pochissimo tempo ci consente di avere un quadro sicuro e completo sulle sostanze rinvenute addosso a persone o abbandonate”.

Un kit con la fornitura base è in dotazione alle pattuglie che controllano il territorio, mentre il kit completo, che comprende una vasta gamma di tester, è a disposizione al Comando di Largo Boschetti per le analisi più approfondite.

Il funzionamento è semplice e immediato: basta prelevare con l’apposito stick una piccola quantità della sostanza e inserirla in un boccettino per scoprire se la reazione dà esito positivo, confermando che si tratta dello stupefacente indicato nella relativa confezione.

“Il risultato ottenuto con il narcotest ci permette di procedere in tempi brevi al sequestro della droga – conclude il Comandante -, contribuendo al miglioramento delle indagini a contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti”.