MONTECCHIO P. – Minaccia la convivente, arrestato in flagranza

MONTECCHIO PRECALCINO – Ieri in tarda serata, a Montecchio Precalcino, I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Thiene, hanno arrestato in flagranza, per i reati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, un cittadino di origine Serba, B.V., classe ’71, regolare sul territorio nazionale.

L’uomo, sin dalle precedenti ore 20.30, pur soggetto all’allontanamento dalla casa familiare, vi si introduceva minacciando ed insultando la ex convivente che, appena avuta la possibilità, allertava la centrale operativa dei Carabinieri.

I militari, tempestivamente intervenuti sul luogo, trovavano il soggetto ancora all’interno dell’abitazione, in evidente stato di alterazione alcoolica, e procedevano ad arrestarlo. L’uomo veniva quindi trattenuto presso queste camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.