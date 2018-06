MONTECCHIO MAGGIORE – Un’estate di eventi

Torna a Montecchio Maggiore la lunga Estate d’Eventi. Un cartellone fitto di proposte adatte a tutti i palati: dal teatro alla musica, dall’opera al cinema fino alla danza, la bella Stagione prende vita fra le mura dei castelli, e non solo, per divertire e coinvolgere turisti e residenti. ESTATE D’EVENTI è un festival diffuso che l’Assessorato alla Cultura propone in collaborazione con il Circuito Regionale Teatrale Arteven – Regione del Veneto, con il supporto di partner come l’Orchestra dell’Accademia del Concerto, il Gruppo Cinema della Parrocchia di San Pietro e di tante associazioni culturali, e con il contributo di importanti realtà produttive del territorio. “Si preannuncia un’altra grande stagione di eventi estivi per la nostra città – sottolinea il sindaco Milena Cecchetto -. Estate d’Eventi è un incubatore di altissime proposte culturali, capaci di soddisfare una vasta platea dagli interessi più svariati. Montecchio Maggiore è pronta a vivere un’estate ricchissima di emozioni”. “Sono orgoglioso non solo della qualità degli eventi – afferma Igor Nori, consigliere comunale incaricato alle attività di consulenza e collaborazione nell’organizzazione di eventi, manifestazioni e intrattenimenti pubblici – ma anche dell’ampiezza del ventaglio delle proposte, che ci permetterà di offrire spettacoli per tutta l’estate praticamente senza soluzione di continuità”. Il cartellone estivo 2018 si afferma orgogliosamente sul solco delle ultime edizioni: la qualità e l’organicità progettuale delle proposte dell’Assessorato si integrano perfettamente alle proposte delle realtà associative locali che da anni svolgono un importante ruolo attivo nell’offerta culturale proposta in città. Torna anche nella calda estate 2018 la rassegna dedicata ai tanti volti della femminilità e realizzata con la collaborazione di Arteven. I MILLE VOLTI DI GIULIETTA quest’anno sceglie il fil rouge della passione in tutte le sue mutevoli forme. C’è dunque quella in musica, espressa egregiamente dagli artisti celebri a livello internazionale PETRA MAGONI e FERRUCCIO SPINETTI, che con la loro MUSICA NUDA hanno portato alto il vessillo della musica italiana anche all’estero. Petra e Ferruccio costituiscono un duo originalissimo voce e contrabbasso, per una serata dal sapore intenso. Con loro l’appuntamento è il 4 luglio al Castello di Romeo. Sempre al Castello, il 7 luglio, andrà in scena anche il secondo appuntamento dei Mille Volti, quello con IL RIGOLETTO di Giuseppe Verdi. Una passione ingannevole quella di Gilda per il Duca, che la ritiene, come tutte le donne, muta d’accento e di pensier e non ricambia un amore sincero e disinteressato. Ad emergere è un ritratto inglorioso dell’animo maschile che sembra incapace di provare altri sentimenti che non siano l’invidia e la rabbia accresciuti da un ridicolo spirito competitivo. Quello che vi aspetta è un allestimento tradizionale, quasi storico, della celeberrima opera reso vivo e pulsante dall’Orchestra Accademia del Concerto diretta da Maurizio Fipponi. Il 10 luglio il Castello di Romeo si tingerà del rosso delle lingue di fuoco sprigionate dalla gonna rotante di ZIYA AZAZI, in scena con EMBER, performer di straordinario impatto, personalità e profondità che tramite la danza rotante sufi riflette e fa riflettere il pubblico su concetti profondi e delicati come la ciclicità del tempo e la consapevolezza dell’impossibilità di percorrere tutte le possibili strade della propria esistenza. Il 14 luglio in Piazza della Vasca, di fronte al Municipio, la compagnia Casa Shakespeare ci riporterà nell’alveo della vocazione shakespeariana di Montecchio Maggiore ma… in chiave comica e circense. La messa in scena de IL CIRCO DI SHAKESPEARE è di stampo tradizionale, i testi sono dei classici del teatro e le risate vi aiuteranno a riscoprire la vocazione coinvolgente e divertente del teatro delle origini, ma con un’impronta originale data dal linguaggio circense. Passione è anche riscoperta, passione è desiderio di comunicare a proprio modo ciò che più amiamo. Passione è trovare chi ci voglia ascoltare. Il 31 luglio torneremo al Castello di Romeo con la COMPAGNIA NATURALIS LABOR in scena con THE LOVERS. “Romeo e Giulietta, Amleto e Ofelia, Porzia e Bassanio e tanti altri: amori dichiarati, fuggiti, ostacolati, difficili, impetuosi, carnali, poetici” recita l’introduzione allo spettacolo e la compagnia, nel suo trentesimo anno di attività, ci restituisce tutta l’emozione, lo scoramento e l’esaltazione che l’amore romantico riesce a dare agli esseri umani. Se li avete amati lo scorso anno in Romeo Y Julieta tango non potete perderveli in THE LOVERS. Infine chi ha detto che amarsi per tre giorni e usare la violenza per relazionarsi con chi non la pensa come noi sia un bel modo romantico di raccontare l’amore ad un adolescente? Questo si chiede THEAMA TEATRO, che porterà a Villa Cordellina un gruppo di ragazzini dalle 17 alle 20 impegnati nel gioco di far teatro: danza, trucco, realizzazione dei costumi e ovviamente recitazione. Alle 21 invece porterà in scena ROMEO E GIULIETTA CIRCO DANCE. A proposito dello spettacolo dichiara la compagnia “noi vogliamo affidare l’amore di Romeo e Giulietta ad un racconto che intrecci parole, musica, danza e divertimento, per dimostrare che possiamo stare insieme agli altri in modo sereno e risolvere i problemi senza usare violenza né verso gli altri né, tanto meno, verso noi stessi.” Una lettura particolare della storia d’amore per eccellenza. La proposta cinematografica continua la più che ventennale tradizione di proiezioni sotto le stelle al Castello di Romeo, anche nel 2018 in collaborazione con il Gruppo Cinema San Pietro nei mesi di luglio e agosto: venti film scelti tra le migliori pellicole uscite nell’ultimo anno per Cinemalcastello 2018 e la rassegna EffettoNotte10 – Anime, cinque film dedicati all’animazione giapponese d’autore. Nel Giardino della Biblioteca di via San Bernardino, trasformato nell’ultimo triennio nel vero salotto estivo per la cultura in città, due rassegne di grande interesse: la ventesima edizione di Turisti in Poltrona, racconti di viaggio a cura dell’InformaGiovani nei quattro lunedì a cavallo tra giugno e luglio; ed E…state con la Biblioteca, otto appuntamenti tra giugno e settembre curati dalla Biblioteca comunale e dedicati ai libri, al teatro e alla musica. Infine le molteplici proposte, anche di grandissimo impatto e valore artistico, inserite nella programmazione estiva attraverso la selezione dei migliori progetti effettuata con il bando Palco Libero in Città 2018: associazioni e artisti utilizzeranno, da giugno a settembre, gli spazi di biblioteca, castelli e altri luoghi del paese per proporre musica, teatro, danza e tanti momenti di condivisione culturale per tutta la cittadinanza, con uno sguardo particolare e un’attenzione speciale ad iniziative pensate per i bambini. Tanti eventi sostenuti dal Comune con la logistica, la promozione, l’organizzazione e il supporto economico. Accanto al cartellone di Estate d’Eventi, altri appuntamenti dell’estate montecchiana saranno l’importante tappa della rassegna Sorsi d’Autore, che ospiterà a inizio luglio il frontman degli Stadio Gaetano Curreri in Villa Cordellina, ed eventi pensati per il grande divertimento come Montecchio Marittima a inizio agosto e la Notte Bianca di fine agosto. L’Amministrazione comunale è grata a chi, con il proprio supporto economico, ha contribuito in modo importante a far sì che questa stagione potesse essere così articolata e ricca di proposte: F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici, BCC Vicentino – Pojana Maggiore, Interplanet s.r.l., ST Powder Coatings S.p.A.