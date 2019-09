Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

L’Assessorato alla Cultura e la biblioteca civica, nell’ambito della maratona regionale di lettura “Il Veneto legge”, propongono “Montecchio Maggiore legge!”: cinque incontri aperti al pubblico, ad ingresso libero, per parlare di libri e lettura.

Questi i prossimi quattro appuntamenti, tutti in programma nella sede della biblioteca, in via S. Bernardino 12:

Lunedì 23 settembre ore 20,30: presentazione del libro di Debora Vicentini “Ta-Clang” – raccolta di racconti; lettura scenica di alcuni estratti.

“Ta-Clang” è composto da otto racconti, tutti legati da un filo comune. Otto storie di persone normali che attraversano momenti difficili, ma che incontrano, o scelgono di incontrare, lo scambio ferroviario in grado di imprimere un percorso diverso al binario della loro esistenza. Un evento che sembra insignificante, un incontro, una consapevolezza improvvisa. Un suono nitido nella testa: Ta-clang.

Sabato 28 settembre ore 10,30: “Ora ti racconto” – letture animate per bambini dai 3 agli 8 anni.

Lunedì 30 settembre ore 20,30: presentazione del libro di Letizia Finato “Archai. Il blu infinito dell’universo” – romanzo fantasy.

Una guerra da fermare, poco tempo per farlo, territori sconfinati da percorrere, una minaccia alle spalle, una missione: la ricerca degli Archai, gli unici a poter riportare la pace tra i popoli.

Heèri, una ragazza sensibile e introversa, giovanissima, si ritrova coinvolta suo malgrado in un qualcosa più grande di lei. Incontra Lham, un giovane uomo cupo e solitario, con un passato da nascondere, che decide di accompagnarla sull’altopiano mettendo a rischio la propria vita. Un incontro, il loro, che cambierà la vita a entrambi, che li condurrà ad affrontare i fantasmi del passato e del presente e li unirà in modo indissolubile.

Lunedì 7 ottobre ore 19,30: “Familiarizzare con la lettura fin dalla nascita” – incontro formativo con Giorgia Golfetto, educatrice formatrice #NatiperLeggere.