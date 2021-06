Montecchio Maggiore cambia la targa su infoibati: “Uccisi da Tito”

Il Comune di Montecchio Maggiore ha deciso di cambiare l’intestazione di una targa dedicata alle vittime delle foibe, con la precisazione che si trattò di “perseguitati ed uccisi dai partigiani comunisti del maresciallo Tito”. La nuova dicitura è stata aggiunta ieri alla targa del monumento eretto una decina di anni fa e dedicato alla memoria “delle vittime delle foibe e dell’esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia”.Una modifica, riferisce Il Corriere del Veneto, approvata lo scorso marzo e votata da tutto il consiglio comunale, tranne due astenuti. “Questo è un messaggio universale contro tutti i totalitarismi” ha detto il sindaco Gianfranco Trapula d’accordo sulla proposta di modifica avanzata dal leghista Marco Peruzzi, la cui nonna era originaria di Cherso. “Il Comune ha dimostrato coraggio perchè è la prima volta in Italia che su una targa vengono indicati i colpevoli di quella strage” ha invece osservato Coriolano Fagarazzi, presidente del comitato provinciale dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Perplessità sono state espresse dall’Anpi “non per la targa in sè, per quanto la dicitura risulti riduttiva , ma per le motivazioni e i ‘non detti’ politici che ci possono essere dietro la decisione di aggiungere il riferimento ai responsabili” ha invece precisato Michele Santuliana, presidente della sezione locale dell’Anpi. (ANSA).