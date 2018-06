MONTECCHIO M. – Xylem Lowara festeggia i 50 anni di leadership

L’azienda è stata fondata nel 1968 dai fratelli Ghiotto, che partono con un piccolo stabilimento per arrivare nel 1977 a un sito produttivo di 16.000 metri quadrati.

Da subito Lowara diventa protagonista nella progettazione e nella produzione di sistemi di pompaggio e di pompe nel settore della tecnologia idrica. I suoi sistemi si distinguono nel mercato come innovativi, basati sul costante impiego di materiali che, oltre a garantire la durata dei suoi prodotti, rispettano la salute dell’uomo e dell’ambiente: l’acciaio inossidabile che preserva le acque da qualsiasi tipo di contaminazione, le saldature laser che hanno una maggiore resistenza all’aggressione chimica.

Non solo: ogni processo produttivo di Lowara mira al rispetto assoluto dell’ambiente, attraverso il controllo meticoloso delle sue macchine e un uso efficiente dell’acqua. Lowara, leader del settore, offre un’ampia gamma di prodotti adatti a diversi settori di applicazione: le elettropompe Lowara autoadescanti, centrifughe mono e multistadio e sistemi complessi di pompaggio trovano il loro naturale utilizzo in agricoltura, nell’alimentazione idrica degli edifici e nell’irrigazione in generale; mentre a livello industriale Lowara si occupa dei processi di potabilizzazione e di trattamento dell’acqua e dell’alimentazione di svariati tipi di processo produttivo.

Il marchio Lowara offre inoltre soluzioni dedicate all’ambito residenziale e commerciale.