MONTECCHIO M. – Viabilità, in arrivo oltre un milione di euro

L’Amministrazione comunale di Montecchio Maggiore mette in campo quasi 1.100.000 euro per la manutenzione della viabilità cittadina. La Giunta comunale ha infatti approvato due distinte delibere che riguardano importanti interventi da realizzare nei prossimi mesi. Al fine di contrastare il deterioramento delle pavimentazioni, causato dagli eventi atmosferici e dagli intensi flussi di traffico, nell’estate 2018 sarà rifatto il tappeto di usura nelle vie De Gasperi, Degli Alberi, Europa nel tratto compreso tra la rotatoria di via Degli Alberi e il semaforo della stessa via Europa e in viale Milano nel tratto compreso tra le rotatorie di via Dante e viale Milano/Europa. La Giunta ha inoltre approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica che, molto probabilmente nel 2019, porterà al rifacimento del manto stradale anche in via Veneto e in un tratto di via Ghiotto (oltre che nell’innesto da via Veneto su via Sardegna), in un tratto di via Fratelli Rosselli, in via Callesella (tratto da via Del Lavoro a via Fratelli Bandiera), in un tratto di via Madonnetta, in via Monte Rosa, in via Boito e in un tratto di via Archimede, in viale Vittoria nel tratto da via Cà Cegalina a via Ponte Guà. Nel medesimo progetto sono previsti anche importanti interventi a favore dei pedoni. In viale Stazione, sul lato destro in direzione di marcia verso sud, sarà demolito il marciapiede esistente e ne sarà realizzato uno nuovo: il tratto interessato è quello che va da viale Ceccato a via Fermi (in analogia ai tratti già realizzati da via Battaglia fino a viale Ceccato). In via Volta (in corrispondenza dell’ingresso al parco giochi), sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato e verrà creata una “zona 30” in corrispondenza di Piazzale Don Milani. Altri due attraversamenti pedonali rialzati saranno realizzati in via Lovara, mentre in via Dalla Chiesa sarà ripristinata la pavimentazione del marciapiede e della pista ciclabile sul lato nord. “Attueremo un vasto piano che riguarderà numerose zone della nostra città – afferma il sindaco Milena Cecchetto -. Massima attenzione non solo nei confronti degli automobilisti, ma anche dei pedoni e dei ciclisti per favorire la mobilità alternativa”. “I cantieri probabilmente causeranno disagi locali alla viabilità – spiega l’assessore alla viabilità e alla manutenzione strade Carlo Colalto -, ma chiediamo ai cittadini di portare pazienza, perché il risultato sarà una maggiore sicurezza e un maggior decoro urbano a vantaggio di tutti”.