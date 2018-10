MONTECCHIO M. – Venerdì ultimo appuntamento con la rassegna Cinema sconfinato

Venerdì 12 ottobre alle ore 21 al Teatro dei Giuseppini a Montecchio Maggiore (Via Murialdo 29) ultimo appuntamento con le proiezioni di Cinema sconfinato, un progetto itinerante a cura del regista Pier Paolo Giarolo, che nel mese di luglio ha coinvolto i giovani del territorio in un laboratorio di cinema documentario e che a settembre ha proposto un ciclo di film in tre serate tra Altavilla Vicentina, Montecchio Maggiore e Vicenza.

Nel corso della serata interverranno due dei protagonisti di Cinema sconfinato, i registi Giovanni Benini e Francesco Clerici: a loro spetterà il compito di presentare i tre cortometraggi realizzati nell’ambito del laboratorio – Ascoltare Altavilla, Un pomeriggio ad Alte Ceccato e Ce ne vorrebbero di più – e di guidare il pubblico in un percorso dedicato al cinema documentario attraverso contributi video dei loro film.

L’evento conclusivo di Cinema sconfinato è anche l’occasione per inaugurare un nuovo spazio per le arti e per il cinema documentario a Montecchio Maggiore. La serata si svolgerà, infatti, presso il Teatro dei Giuseppini: costruito nel 1950 e legato alla comunità dei Giuseppini, ma finora poco utilizzato, dal 2018 il teatro sarà affidato alla direzione di Matteo Taietti, regista ventunenne di Montecchio, che ha seguito il percorso di Cinema sconfinato come collaboratore e partecipante.

Spiega Pier Paolo Giarolo, curatore di Cinema sconfinato: “Ci sembra che far coincidere l’ultima tappa di Cinema sconfinato con la nascita di un nuovo spazio per il cinema documentario, animato da giovani appassionati under 35 nella periferia urbana, sia il modo migliore per concludere l’iniziativa, oltre che un risultato tangibile della buona riuscita del progetto”.

Aggiunge Matteo Taietti: “Il mio obiettivo è quello di agire promuovendo uno spazio aperto a tutti dove far nascere laboratori e manifestazioni a carattere culturale con un accento particolare sul cinema documentario. Mi piacerebbe che si creasse un piccolo gruppo di lavoro di giovani. Sarà un percorso non semplice, però inaugurarlo con le tre proiezioni di Cinema Sconfinato è decisamente la garanzia di un buon cammino”.